Il ritorno di un campo di alta pressione sul Mediterraneo centro-orientale determinerà una situazione di blocco e la Liguria rimarrà sul margine occidentale dell’anticiclone risentendo degli effetti di una perturbazione presente sulla Francia, specie nella prima parte di domenica.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 28 Aprile 2024

Sino al primo mattino piogge, localmente anche a carattere di rovescio, sui versanti padani occidentali, fenomeni intermittenti e meno intensi sul settore costiero di imperiese e savonese. Altrove tempo nel complesso asciutto, fatta eccezione per isolati piovaschi durante le ore notturne, in mattinata cieli che si presenteranno parzialmente nuvolosi o velati.

Entro le ore centrali della giornata esaurimento dei fenomeni sul ponente, assisteremo anche ad un diradamento della nuvolosità.

Nel pomeriggio cieli che tenderanno ad essere velati sull’intero territorio regionale, persisterà qualche addensamento più consistente solamente sui versanti padani occidentali.

Venti fino al primo pomeriggio moderati da est/sud-est sul centro-levante, da nord a ponente. A seguire tenderanno a divenire moderati/tesi dai quadranti settentrionali sull’intera regione, in serata attesi rinforzi fino a forti sul centro-ponente.

Mare mosso, fino a molto mosso al largo e sul bacino occidentale.

Temperature in aumento.

Sulla costa temperature minime tra +11/+15°C e massime tra +18/+23°C

Nell’interno temperature minime tra +1/+11°C e massime tra +15/+23°C