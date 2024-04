Rapallo (Genova) – Uno scoppio come un’esplosione ed un gigantesco pino marittimo che crolla di schianto cadendo su alcune auto posteggiate. Momenti di terrore questo pomeriggio in corso Colombo dove un enorme albero ha improvvisamente ceduto cadendo tra le auto.

Fortunatamente al momento del crollo non passavano auto e le vettura parcheggiate erano vuote altrimenti il bilancio sarebbe ben altro.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i mezzi delle forze dell’ordine che hanno chiuso la strada consentendo ai pompieri di accertarsi che nelle vetture travolte non ci fosse nessuno e poi hanno iniziato a segare il grosso tronco e i rami che avevano invaso la strada.

Nella zona si registrava vento ma non forte e certamente non in grado di causare un disastro simile.

In corso accertamenti per capire come abbia fatto un albero del genere a cadere senza dare segni di preavviso e si ipotizza una indagine per accertare chi e come abbia verifica lo stato di salute dell’albero.