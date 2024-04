Savona – Era andato in pensione solo da qualche mese Alessandro Binello, l’ex carabinieri morto nel terribile incidente stradale avvenuto ieri in lungomare Matteotti, tra Savona e Albissola.

Binello, 56 anni, era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una vettura ed è stato sbalzato cadendo rovinosamente a terra.

Soccorso e trasportato in condizioni gravissime al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, l’ex carabiniere è morto poco dopo il ricovero a causa delle terribili ferite riportate nell’incidente.

Cordoglio in città anche perché Binello era stato dirigente del Savona Calcio