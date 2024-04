Savona – E’ stato operato e si trova piantonato nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Paolo, in prognosi riservata il giovane di 27 anni colpito ad un fianco da un colpo di pistola esploso dagli agenti di polizia che hanno fatto irruzione nell’appartamento dove aveva minacciato con alcuni coltelli altre persone.

Il ragazzo, cittadino egiziano con precedenti penali, avrebbe affrontato alcuni connazionali armato di ben tre coltelli da cucina e quando sono arrivati gli agenti di polizia avrebbe minacciato anche loro.

Un primo tentativo di renderlo inoffensivo con un taser, la pistola a scariche elettriche non avrebbe funzionato e così, quando il giovane ha fatto per lanciarsi contro gli agenti uno di loro avrebbe aperto il fuoco ferendolo ad un fianco.

La successiva corsa in ospedale e la delicata operazione chirurgca avrebbero evitato il peggio.

Il giovane è accusato di tentato omicidio e sul caso è stata aperta un’indagine anche per ricostruire le fasi dell’episodio e come mai non abbia funzionato il taser degli agenti intervenuti.