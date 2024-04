Genova – Ancora aggressioni e violenze ai danni del personale sanitario ospedaliero. Questa volta è successo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena dove in due diversi momenti la tensione è salita alle stelle ed ancora una volta a causa di liti tra pazienti ed operatori.

Il primo intervento ha riguardato un 18enne senza fissa dimora che si è scagliato contro il personale del pronto soccorso chiedendo di essere subito seguito.

Il giovane, in preda alla furia, ha impugnato un oggetto metallico ed ha minacciato i presnti ed ha poi lanciato una bottiglia fortunatamente senza colpire nessuno.

A calmare gli animi l’intervento delle forze dell’ordine che hanno identificato e denunciato il ragazzo.

Poco ore dopo un uomo di circa 40 anni, spazientito per le lunghe attese ha iniziato a insultare il personale sanitario, sempre all’ospedale Villa Scassi e poi ha iniziato a comportarsi in modo molto aggressivo ed infine ha infranto una vetrata con un colpo di testa.

Il personale ha chiamato le forze dell’ordine che sono subito intervenute bloccando la persona agitata e riportando la situazione alla calma.

I due nuovi episodi preoccupano gli operatori sanitari che chiedono più sicurezza e la presenza costante delle forze dell’ordine almeno nelle ore notturne.