Genova – Disagi – fortunatamente più limitati del previsto – questa mattina nel quartiere genovese di Carignano, dove poco dopo le 9:00 un autoarticolato è rimasto incastrato mentre percorreva un tratto di strada compreso tra via Rivoli e via Gavotti, senza riuscire più a procedere.

Inizialmente alcune auto sono rimaste bloccate in coda e il traffico ha rischiato di andare in tilt. L’intervento di alcune pattuglie della polizia locale, però, ha risolto in breve tempo la situazione, che rischiava di farsi ben più complessa.

Sia via Rivoli che via Gavotti sono rimaste momentaneamente interdette alla circolazione veicolare, ma sono state riaperte nel giro di pochi minuti.