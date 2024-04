Genova – Diversi interventi, nella notte, da parte dei vigili del fuoco, a causa delle forti raffiche di vento che stanno interessando la città da scorsa notte.

L’episodio più grave in viale Bernabò Brea dove un grosso albero si è abbattuto sulla strada bloccando completamente il passaggio delle auto.

Fortunatamente all’ora del crollo, intorno alle 6 di questa mattina, non transitava nessuno e così i danni sono limitati e non si è fatto male nessuno.

I vigili del fuoco hanno rimosso l’albero e riaperto la circolazione stradale.

Solo ieri pomeriggio, a Rapallo, si è rischiata una strage con la caduta improvvisa di un grosso albero, in corso Colombo, che è precipitato sulle auto in sosta.

Fortunatamente non si registrano feriti (leggi la notizia qui)