Genova – Ancora un episodio di violenza per strada, nella notte, nel quartiere di San Fruttuoso dove alcune persone si sarebbero affrontate per motivi ancora da chiarire lasciando a terra due persone ferite.

E’ stato il trambusto e le urla che arrivavano dalla strada a far scattare l’allarme, ieri sera, intorno alle 22, in via Canevari, nel quartiere di San Fruttuoso.

Le forze dell’ordine arrivate sul posto hanno trovato chiazze di sangue a terra e due persone ferite con evidenti segni di ferite da arma da taglio.

I feriti sono stati accompagnati in due ospedali diversi e questa mattina verranno ascoltati per capire come si siano svolti i fatti e se i due si siano feriti a vicenda o se fossero presenti altre persone che sono fuggite all’arrivo della polizia.

Le tracce di sangue ancora presenti sul marciapiede stanno suscitando forti polemiche e proteste, specie sui social, per l’aumento della micro criminalità nella zona e per l’assenza di adeguati controlli.

I residenti chiedono da tempo maggiore presenza delle forze dell’ordine e interventi decisivi per ridurre gli episodi in continuo aumento.