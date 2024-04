Genova – Uno sciame di api sta creando qualche problema all’ospedale Gaslini alle prese con il curioso fenomeno che si ripete ogni anno in questa stagione.

Una nuvola composta di migliaia di api ha raggiunto l’ospedale pediatrico e sta comprensibilmente creando qualche problema agli operatori e al personale che, però, è attento alla conservazione dell’ambiente e conosce l’importanza degli insetti impollinatori ed ha correttamente richiesto l’intervento di un apicoltore che preleverà le api senza fargli male e le porterà in tutta sicurezza in un posto più “adatto” a fondare una nuova colonia.

In questo periodo sono moltissime le segnalazioni di sciami presenti in giro per la città e il fenomeno, per quanto più intenso degli anni passati, non deve allarmare.

Intanto perché si tratta del modo in cui le api, da milioni di anni, conquistano nuovi territori e si “riproducono” e poi perchè la loro presenza non è pericolosa visto che, prima di partire per il viaggio di sciamatura, le operaie si riempiono di miele e faticano letteralmente a pungere.

Chi le avvista non deve fare altro che allertare il numero di emergenza 112 o direttamente i Vigili del Fuoco al 115 che poi faranno intervenire un apicoltore.

E’ anche possibile contattare le associazioni degli apicoltori che hanno gruppi di volontari che prestano la loro disponibilità, il loro tempo e il loro lavoro per soccorrere gli sciami che si posano in zone “poco adatte” come giardini, cornicioni, alberi in città o anche all’interno di abitazioni.

Questi i recapiti che possono essere contattati

AlpaMiele

Apiliguria

Amici delle Api – Liguria

Sciame d’api segnalato anche sotto il cornicione di un palazzo di via Marina di Robilant, nel quartiere di San Fruttuoso. Qui l’intervento di recupero potrebbe rivelarsi più complicato perchè le api hanno scelto un punto molto in alto per riposarsi.