Genova – Non una rissa a coltellate ma una vera e propria “spedizione punitiva” ieri sera, a causare le pozze di sangue visibili ancora oggi sul marciapiede di via Canevari dove ieri sera, intorno alle 22 è scoppiata la follia e due persone sono finite in ospedale.

Inizialmente, infatti, la presenza di tanto sangue aveva fatto pensare a coltellate ma la ricostruzione fatta dalla forze dell’ordine parla invece di una persona ubriaca che ha chiesto di poter bere ancora in un locale e che il titolare, accorgendosi che aveva già bevuto troppo ha rifiutato la consumazione scatenando l’ira dell’avventore.

L’uomo ha così lanciato una bottiglia verso il locale e questa ha colpito un ragazzo che passava e che nulla c’entrava con la situazione.

Nel parapiglia scatenato si sono palesate alcune persone che hanno affrontato la persona ubriaca massacrandola di botte e lasciandola a terra in un lago di sangue.

Una “spedizione punitiva” secondo alcuni residenti che hanno sentito le urla e si sono affacciati per poi chiamare il numero di emergenza 112.

Nella zona sembra stazionino da tempo persone con forti problemi di alcolismo e la persona ferita potrebbe essere una del gruppetto già oggetto di ripetute segnalazioni.