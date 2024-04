Sanremo (Imperia) – E’ di due morti e diversi feriti il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, tra Sanremo Ovest e Arma di Taggia, in direzione Genova. Intorno alle 17,30 un camion che procedeva in direzione Genova si è ribaltato per cause ancora da accertare ed ha travolto una vettura.

Un secondo mezzo pesante è piombato sul groviglio di lamiere colpendolo in modo violentissimo.

Nell’impatto sue persone sono decedute sul colpo e l’autostrada è subito andata in tilt con la chiusura del tratto.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e la polizia stradale e anche l’elicottero Grifo e Drago del 118 che hanno trasferito due feriti in ospedale.

L’autostrada è chiusa e sul posto ci sono deviazioni per percorsi alternativi

(foto vigili del fuoco)