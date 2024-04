La Spezia – Sono stati ultimati i carotaggi che permetteranno il campionamento dei materiali provenienti dalle attività di scavo del cantiere del nuovo ospedale Felettino della Spezia. Il materiale è già in laboratorio per le analisi: una volta concluse, in base ad esse, sarà sviluppato il Piano di riutilizzo delle terre, che verrà trasmesso agli enti competenti per le opportune valutazioni tecniche.

Contemporaneamente, sono stati avviati i lavori di sistemazione degli uffici e della recinzione. Si prevede di avviare i tracciamenti topografici dopo il completamento delle procedure relative al Piano di riutilizzo.

“Dopo la consegna, la settimana scorsa, dell’area di cantiere del Felettino all’impresa costruttrice – spiegano il presidente della Regione Liguria e l’assessore alla Sanità – sono immediatamente partite le valutazioni e le analisi sugli spazi dove sorgerà il nuovo ospedale: si tratta di operazioni propedeutiche necessarie per poter aprire concretamente il cantiere, che a questo punto sarà operativo nelle prossime settimane”.