Il passaggio di una debole perturbazione porterà ad un graduale peggioramento per le prossime ore.

Per il 1 maggio è purtroppo previsto tempo nuvoloso con possibili piovaschi.

Una circolazione depressionaria posizionata sull’Europa nord-occidentale mantiene un flusso umido meridionale in quota, responsabile di locali fenomeni sui rilievi nelle ore pomeridiane. Venti secchi settentrionali insistono invece nei bassi strati, inibendo la possibilità di precipitazioni lungo le coste. Nella giornata di mercoledì 1 maggio l’affondo sul Mediterraneo del suddetto vortice ciclonico causerà un peggioramento del tempo, con precipitazioni di debole o moderata intensità diffuse su tutto il territorio regionale.

Queste le previsioni meteo di Arpal per le prossime ore:

MARTEDÌ 30 APRILE In serata possibili rovesci, fino a moderati. Venti forti settentrionali su A e parte occidentale di B 50-60 km/h, rafficati ed intermittenti, soprattutto in prossimità degli sbocchi vallivi, capi esposti e sui crinali.

MERCOLEDÌ 1 MAGGIO Piogge sparse con possibili locali rovesci, anche moderati, per il passaggio di un fronte atlantico. Fino al mattino venti moderati, localmente forti (40-50 km/h) settentrionali su capi esposti di A in successiva attenuazione.