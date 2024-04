Genova – Attimi di paura questa mattina in via Marsano, nel quartiere genovese di San Martino, dove una parte di un ponteggio in costruzione è caduto sui rami di un albero sottostante.

Immediata la chiamata ai vigili del fuoco, che sono giunti sul posto poco dopo. Presenti anche alcune pattuglie della polizia locale, che hanno chiuso la strada al transito veicolare per circa un’ora, fino a pochi minuti prima di mezzogiorno.

Ancora da chiarire le cause del crollo, con i pompieri che hanno velocemente riportato la situazione alla normalità e hanno messo in sicurezza la zona. Fortunatamente, nessuna persona è rimaste ferita e il materiale caduto non ha colpito alcun passante.