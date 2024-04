Genova – Ancora violenza e maltrattamenti in famiglia. L’ultimo episodio in ordine di tempo è accaduto ieri sera, intorno alle 22, nel quartiere genovese di Molassana.

Dopo aver sfasciato dei mobili in casa, un uomo di 21 anni che si trovava ai domiciliari per vecchie condanne ha seguito la moglie per strada, minacciandola e colpendola con degli schiaffi al volto. La donna, che si stava recando sul posto di lavoro, ha chiamato le forze dell’ordine.

Nel frattempo, il 21enne è provato a fuggire ma quando ha fatto rientro nel suo appartamento ad attenderlo c’erano le forze dell’ordine che l’hanno arrestato per evasione e denunciato per i maltrattamenti in famiglia.