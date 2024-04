Genova – La Spiaggia di Priaruggia, su cui sono stati trovati frammenti di onduline di ethernit contenenti amianto, potrebbe riaprire già per il fine settimana.

L’assessore all’ambiente del capoluogo ligure, Matteo Campora, ha parlato in merito alla spiaggia di Priaruggia, che è stata chiusa lo scorso 19 aprile dopo il rinvenimento di amianto.

“Le operazioni sono in fase di completamento ed entro la fine della prossima settimana verranno fatte nuove analisi da parte di Amiu e sottoposte alla Asl. Quando la Asl darà il via libera si potrà riaprire la spiaggia, noi speriamo già questo fine settimana”, le sue dichiarazioni.

La presenza di amianto, tra l’altro, non è l’unica questione che negli ultimi mesi ha spaventato e preoccupato i cittadini e i residenti di Priaruggia e del quartiere di Quarto. Nelle scorse settimane, infatti, sono stati in centinaia ad aderire alla petizione lanciata dal comitato “Amici del Mare di Priaruggia” che vuole far luce sul costante peggioramento della qualità dell’acqua nella zona e che dice ‘basta’ agli scarichi fognari.