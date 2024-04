Il campo di alta pressione anticiclonica che ha interessato La Liguria negli ultimi giorni torna ad arretrare sul Mediterraneo lasciando il posto ad un nuovo peggioramento che farà registrare il suo culmine tra mercoledì e giovedì, ma con le prime precipitazioni che si affacceranno sulla Liguria già da oggi, martedì 30 aprile.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 30 Aprile 2024

Al mattino ancora cieli prevalentemente soleggiati o al più velati sui versanti marittimi, ancora avvolti nelle nubi invece i versanti padani centro-occidentali.

Aumento della nuvolosità e dell’instabilità dalle ore centrali su tutta la regione, con le prime precipitazioni (deboli o al più moderate) che tra il tardo pomeriggio e la serata potranno interessare il centro-ponente ed il levante ligure. Nell’interno orientale, inoltre, potranno assumere carattere temporalesco.

Venti tra moderati e forti dai quadranti settentrionali sul centro-ponente, con raffiche fino a 70-80km/h soprattutto al mattino, in prevalenza agli sbocchi vallivi del Genovesato occidentale e Savonese. Tra il debole ed il moderato con direzione variabile altrove.

Mare stirato sotto costa sul centro-ponente, tra mosso e molto mosso al largo; poco mosso sul levante. In aumento fino a mosso in serata sull’Imperiese

Temperature minime in aumento sul centro e sul ponente, stazionarie a levante; massime stazionarie.

Sulla costa temperature minime tra +15/+19°C – Max: +18/+25°C

Nell’interno temperature minime tra +6/+15°C – Max: +13/+24°C