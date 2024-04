Rapallo (Genova) – Attimi di paura in via Mameli a Rapallo nel primo pomeriggio di oggi, martedì 30 aprile.

Un bus di linea di Amt che era diretto a Sant’Anna ha preso improvvisamente fuoco mentre stava percorrendo via Mameli, all’altezza dell’intersezione con via Ferretto. Fortunatamente, il mezzo pubblico era fuori servizio e al suo interno non si trovava alcun passeggero. L’autista ha visto le fiamme ed è riuscito tempestivamente a lasciare il mezzo a lato strada e a mettersi in salvo.

Immediata la chiamata ai vigili del fuoco che sono giunti sul posto e hanno messo in sicurezza la zona, spegnendo le fiamme nel giro di pochi minuti. Non si registrano, quindi, persone rimaste ferite o intossicate.