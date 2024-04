Rezzo (Imperia) – E’ stata ritrovata sana e salva, un pò infreddolita e spaventata ma in buone condizioni di salute, l’escursionista dispersa dalla serata di ieri nei boschi della zona del comune di Rezzo, nell’entroterra imperiese. La donna stava compiendo una escursione con il cane ed in compagnia di amici quando si è allontanata dal gruppo perdendo il sentiero che stavano percorrendo insieme.

Sono stati gli amici, non vedendola sul percorso, ad allertare le ricerche.

Sul posto sono arrivate le squadre della protezione civile, dei vigili del fuoco e del soccorso alpino che hanno iniziato le ricerche e la donna è stata ritrovata nella notte nella zona dei laghetti ed è stata riaccompagnata alla vettura con la quale, avendo rifiutato il ricovero per un controllo, è tornata a casa con il cane.