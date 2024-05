Borgio Verezzi (Savona) – E’ ricoverato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per una sospetta frattura alla caviglia il biker tedesco che ieri è caduto sul sentiero Bondi Trail sulle alture di Borgio Verezzi ed è riuscito a chiamare i soccorsi.

L’uomo, 40 anni, non riusciva più a risalire in bicicletta e dopo qualche tentativo ha deciso d comporre il numero di emergenza 112 per chiedere aiuto.

In zona, seguendo le indicazioni gps fornite dal biker, sono arrivati i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino della Liguria e i volontari della croce bianca.

Una volta individuato il biker, i soccorritori lo hanno caricato su una speciale barella – portantina e lo hanno trasportato a spalla sino alla strada e qui lo hanno caricato sull’ambulanza che lo ha poi trasferito in ospedale.

I medici stanno valutando se sottoporre o meno il biker ad un piccolo intervento per sistemare la frattura.

Di certo la vacanza del turista tedesco è finita.