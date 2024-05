Chiavari – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito grave, questa mattina, nell’incidente avvenuto sull’Autostrada A12 Genova – Livorno tra Lavagna e Chiavari in direzione Genova.

Il conducente di una vettura che percorreva l’autostrada, giunto all’altezza di Chiavari, ha perso il controllo per motivi da accertare ed è letteralmente decollato finendo la corsa incastrato tra le lamiere del guard rail.

I quattro occupanti sono stati soccorsi dal 118. I Vigili del fuoco hanno provveduto a tagliare il guard rail e operare per poter disincastrare la macchina e caricarla sul carro attrezzi.

L’autostrada è rimasta chiusa con pesanti disagi per i viaggiatori, per consentire le operazioni di soccorso e di bonifica del tratto autostradale.

Sul posto anche a polizia stradale che sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.