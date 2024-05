Genova – Proseguono gli avvistamenti notturni di gruppi di cinghiali per le vie del capoluogo. Gli ultimi sono arrivati nella serata di ieri, nei quartieri di San Martino e di Sturla.

Ad avvistarli alcuni residenti, che hanno allertato la polizia locale. Gli animali sono stati visti prima in via Bottini, nel corso della prima serata di ieri, e successivamente anche in via dell’Ombra, intorno alle 22:30.

Fortunatamente la loro presenza lungo la strada non ha causato incidenti, contrariamente a quanto successo negli scorsi mesi.