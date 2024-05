Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito nel rogo che nella notte ha distrutto tre auto e alcuni scooter a Sestri Ponente.

Intorno alle due e trenta alcuni residenti sono stati risvegliati da una serie di piccole esplosioni e dal forte odore di bruciato e aprendo le finestre hanno scoperto le fiamme in via Ursone.

Il rogo, molto probabilmente doloso, è stato spento dai vigili del fuoco accorsi sul posto con diverse squadre. Subito dopo sono iniziate le operazioni di bonifica e le prime indagini per identificare le cause dell’incendio. Molto probabilmente di origine dolosa.

Sul posto anche le forze dell’ordine che stanno esaminando anche alcune riprese video degli impianti di sicurezza della zona per identificare l’autore del gesto.

(foto di Archivio)