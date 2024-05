Genova – Non era rientrato in carcere dopo la libera uscita prevista dal regime di semi-libertà e così, dichiarato evaso, era ricercato.

Lo hanno individuato e fermato, sulle alture di Voltri, gli agenti della polizia penitenziaria genovese.

L’uomo era fuggiasco da alcuni giorni ed era ricercato e gli agenti lo stavano cercando per riportalo in cella.

All’alba di oggi la sua presenza è stata notata in una via del ponente genovese ed è scattata l’operazione per bloccarlo.

Gli agenti lo hanno riconosciuto e fermato e poi lo hanno riaccompagnato nella sua cella a Marassi dove ora dovrà restare senza poter uscire, almeno sino al processo per evasione.

A darne notizia il SAPPE, il sindacato autonomo polizia penitenziaria che sottolinea le “accresciute quotidiane capacità operative della Polizia Penitenziaria in materia di lotta e contrasto alla criminalità”