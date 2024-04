Genova – Un forte temporale sta interessando la città dopo una pioggia di fulmini “in mare” ben visibile dalla costa.

Le precipitazioni sono molto intense e in alcune zone, sulle alture, sono miste a grandine.

Le previsioni del tempo hanno annunciato il passaggio di un fronte perturbato ma non di questa intensità e comunque non nella notte.

Per domani è prevista una giornata all’insegna delle nuvole e dei possibili temporali.

Molto alte le temperature sulla costa, a Genova, intorno alle 22 si registravano ancora oltre 23 gradi centigradi.

notizia in aggiornamento