Genova – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni del motociclista vittima, nella notte, di un brutto incidente stradale in corso Firenze, nel quartiere di Castelletto.

L’uomo era in sella al suo scooter quando ha perso il controllo del mezzo a due ruote per cause ancora da accertare ed è caduto rovinosamente a terra.

Soccorso da passanti prima e dall’ambulanza del 118 poi, il centauro è stato stabilizzato e poi trasferito in codice rosso in ospedale.

I medici si sono riservati la prognosi e la polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell’incidente che, al momento, vede coinvolto un solo veicolo.