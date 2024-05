Genova – Un grave incidente si è verificato durante la scorsa notte in corso Firenze, nel quartiere genovese di Castelletto.

Secondo quanto ricostruito, una persona a bordo di una moto avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo e sarebbe caduta a terra. Inizialmente le sue condizioni non erano apparse particolarmente gravi, tanto da far intervenire i sanitari del 118 in codice giallo.

Successivamente, però, il quadro clinico del ferito è peggiorato, tanto che si è reso necessario ricoverarlo nel reparto di rianimazione dell’ospedale Galliera. Al momento non sono chiare le cause del sinistro stradale: dai primi rilievi sarebbe escluso il coinvolgimento di altri veicoli.