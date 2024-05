Genova – Un incidente avvenuto sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Genova Aeroporto e l’alalcciamento con la A7 Genova – Milano ha provocato pesanti disagi agli automobilisti in viaggio su tratto.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 17,30 ed ha visto coinvolto un solo veicolo che ha perso il controllo finendo contro il guard rail.

Tratto chiuso per consentire le operazioni di soccorso e di bonifica e poi l’autostrada è stata riaperta e lentamente il traffico è tornato alla normalità.

Due le persone ferite che sono state soccorse e trasferite in ospedale in codice giallo.