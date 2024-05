01Una prima perturbazione porterà instabilità e pioggia sulla Liguria nel giorno del Primo maggio e già un secondo fronte perturbato si avvicina e raggiungerà la nostra regione nella giornata di giovedì ma poi il fine settimana sarà decisamente più stabile e soleggiato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 1 Maggio 2024

Piogge di debole intensità interesseranno durante l’arco della mattinata tutto il territorio ligure risultando leggermente più intense solo sulle Alpi liguri. La risalita dello scirocco al pomeriggio incrementerà l’instabilità con rovesci moderati forti che, a più riprese, interesseranno tutta la regione fin oltre la mezzanotte. Saranno possibili intervalli asciutti ma di breve durata.

Venti forti di tramontana al mattino in rotazione a scirocco al pomeriggio con la risalita del minimo depressionario verso nord

Mare poco mosso al mattino, mosso dal pomeriggio sera con la rotazione dei venti dai quadranti meridionali

Temperature minime in aumento; massime in deciso calo.

Sulla costa: Min: +16/+19°C – Max: +18/+20°C

Nell’interno: Min: +8/+12°C – Max: +13/+15°C