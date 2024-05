Genova – “Correte, stanno gettando una colata di cemento e mattoni sulla scogliera di Nervi”. Sono bastati pochi minuti di lavori e subito sono partite le telefonate alla polizia locale e alla guardia costiera, ieri pomeriggio, per le segnalazioni preoccupate giunte ai centralini delle forze dell’ordine.

Gli agenti in divisa sono arrivati velocemente ed hanno effettuato un sopralluogo scattando foto e prendendo rilievi.

Non è chiaro se i lavori fossero autorizzati o meno ma le perplessità di residenti e passanti erano molte e un controllo in più non fa mai male.

Ora si attende l’esito delle verifiche per capire se a Nervi si possono costruire piazzole sulle scogliere a pochi metri dalla riva o se occorrono particolari permessi e autorizzazioni come nel resto d’Italia.

Soddisfatte le associazioni ambientaliste che hanno apprezzato la velocità con cui la polizia locale ha raggiunto il luogo dopo le segnalazioni ed ha effettuato un immediato controllo su quanto stava avvenendo.