Vado Ligure – Indagini in corso sulla morte di una donna investita da una fiammata nell’auto posteggiata vicino ad un distributore di benzina lungo la statale Aurelia.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incendio e neppure se si tratti di un incidente o un atto deliberato.

Nel tardo pomeriggio alcuni testimoni avrebbero visto la donna uscire dall’auto avvolta dalle fiamme e cadere a terra priva di sensi.

Il rogo a pochi metri da un distributore di carburante e non è chiaro se la donna si sia fermata per fare il pieno alla vettura o per acquistare del carburante che potrebbe aver preso fuoco causando la tragedia.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 ma per la donna non c’era più nulla da fare.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Savona