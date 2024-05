Genova – Ancora code e disagi lungo le autostrade della nostra regione. Intorno alle ore 10 di questa mattina un incidente si è verificato lungo l’Autostrada A7 Genova-Milano in prossimità dell’allacciamento con l’A10 e l’A12.

Il sinistro stradale ha di fatto paralizzato il traffico in A12 poco dopo il bivio per Genova Bolzaneto per coloro che provengono da Genova Nervi e anche in A7 per chi viaggia in direzione sud, a partire dall’altezza dell’uscita di Bolzaneto.

Inoltre, da questa mattina, si segnalano rallentamenti in A10 all’uscita del casello di Albisola per traffico sulla viabilità ordinaria.