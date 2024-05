Genova – Vigili del fuoco al lavoro, nella notte, per la caduta di un albero in corso Montegrappa, nel quartiere di Castelletto.

Intorno alle 23 alcuni automobilisti hanno chiamato il numero di emergenza 112 per segnalare la presenza dell’albero sulla carreggiata e la polizia locale ha diffuso un messaggio di allerta mentre sul posto intervenivano i vigili del fuoco.

I pompieri hanno tagliato il tronco in pezzi e hanno liberato la strada che è stata riaperta intorno alla mezzanotte.