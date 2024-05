Genova – Ha perso il controllo dell’auto finendo contro le vetture e gli scooter parcheggiati ma invece di fermarsi è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Indagini in corso per identificare l’auto pirata che nella notte si è schiantata contro le vetture in sosta, danneggiandone cinque e riducendo in pezzi diversi scooter.

L’incidente intorno alle 4 di notte in via Brignole De Ferrari, nella zona dell’Albergo dei Poveri.

Il rumore dello schianto ha fatto risvegliare di soprassalto alcuni residenti che hanno fatto appena a tempo a vedere l’auto che ripartiva in tutta fretta e si allontanava.

Il conducente del veicolo che ha causato l’incidente con moltissimi danni, infatti, non si è fermato ed è ripartito velocemente.

In corso le indagini per identificare l’auto e il proprietario anche attraverso le immagini di videocamere di sorveglianza.