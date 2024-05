Genova – Mattinata difficile in corso Europa, dove dalle 8:00 di questa mattina si sono create lunghe code in prossimità dell’incrocio con via Timavo, soprattutto per coloro che viaggiano nella carreggiata che procede verso il centro della città.

Proprio a quell’ora, infatti, un camion della raccolta dei rifiuti avrebbe urtato una pensilina di una fermata del bus, danneggiandola parzialmente. Nonostante alla fermata fossero presenti diverse persone, fortunatamente nessuna di questa è stata colpita dal materiale caduto per strada e non si segnalano feriti.

Più pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico.