Genova – Un altro pedone investito in città ed ancora sulle strisce pedonali. L’ultimo episodio in ordine di tempo risale a questa mattina intorno alle ore 10 ed è accaduto in via Bologna, nel quartiere genovese di San Teodoro.

La persona investita è una donna di 58 anni, travolta da un’auto mentre stava attraversando la strada e caduta rovinosamente a terra sbattendo la testa. La 58enne è stata soccorsa dai sanitari del 118 giunti sul posto e successivamente trasportata in codice giallo, di media gravità, all’ospedale di Villa Scassi.

Sul posto anche la polizia locale che ha cercato di ricostruire la dinamica di quanto accaduto: secondo le prime informazioni, sembrerebbe che la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali quando è stata colpita.

(foto da Facebook – gruppo sei di Oregina se)