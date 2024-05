Genova – Sarebbe già stata identificata la persona che ieri ha “dimenticato” un’urna cineraria alla fermata degli autobus vicino al cimitero di Staglieno. Il ritrovamento ha destato molto scalpore, ieri, quando alcuni passanti hanno notato il contenitore metallico con sopra la targhetta identificativa con i dati della persona deceduta. Subito è partita la segnalazione al vicino ufficio del cimitero e il personale ha chiamato le forze dell’ordine prima di recuperare la scatola.

Gli agenti intervenuti hanno avuto gioco facile ad identificare la persona che, solo poche ore prima, aveva ritirato il contenitore firmando l’apposito registro negli uffici.

Non è ancora chiaro cosa sia successo e quali siano le circostanze della “dimenticanza” anche perché la persona avrebbe perso anche una giacca ed uno zaino.

Non è escluso al momento che l’autore del gesto sia stato sotto choc per la perdita del familiare e che l’abbandono non sia volontario.

Di certo la persona verrà ascoltata e rischia una denuncia.

Qualche anno fa, nel 2022, un uomo era stato denunciato per aver gettato nel bidone della spazzatura le urne cinerarie dei due genitori.