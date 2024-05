Imperia – Sabato 04 maggio, alle ore 15, apertura straordinaria dell’Archivio di Stato di Imperia e visita guidata gratuita all’esposizione “Imperia è… Un ponte tra passato, presente e futuro”.

Nell’ultimo mese di apertura della mostra ancora poche occasioni per visitarla nel weekend, quindi non perdete questo appuntamento: un percorso guidato vi attende per proiettarvi indietro nel tempo, all’epoca in cui si lottava per costituire un centro civico che rispondesse ai fabbisogni di tutti.

Attraverso i documenti d’archivio esposti, e non solo, ripercorrerete il lungo e travagliato percorso dell’unificazione cittadina, rivivendo la rivalità, forse mai sopita del tutto, tra cacelotti e ciantafurche e tante altre storie e curiosità.

A fine visita un piccolo dono a tutti i partecipanti.

Sabato 04 maggio, ore 15 – Archivio di Stato di Imperia

Via G. Strato 8A (ingresso portone di ponente)

Da piazza della Vittoria percorrere strada Bardellini, sia a piedi che in macchina, possibilità di parcheggio sul piazzale antistante la Palazzina Comando, sede dell’Istituto.