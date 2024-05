Restano condizioni di instabilità sulla Liguria con il passaggio, nella giornata di oggi, di un nuovo sistema frontale che dovrebbe portare precipitazioni estese da Ponente a Levante, seguito da instabilità residua e calo delle temperature su tutta la regione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 2 Maggio 2024

Ancora piogge diffuse nella prima parte della mattinata, con precipitazioni in particolare sul Centro e Levante della regione, dove sarà possibile la formazione di temporali localmente anche di forte intensità; pioggia debole al più moderata su Imperiese e Savonese.

Nel corso della mattinata è previsto il transito del fronte, con rovesci anche forti accompagnati da venti di burrasca.

Nelle ore successive miglioramento parziale delle condizioni, con instabilità residua che potrà sviluppare locali rovesci alternati a schiarite.

Venti forti di Libeccio in particolare tra Savonese (davanti a Capo Noli e Capo Mele) e Genovesato, con raffiche localmente a carattere di burrasca al momento del passaggio del fronte.

Mare mosso in mattinata, con moto ondoso in aumento nel corso della giornata fino a molto mosso, localmente agitato a Levante in serata, con periodo d’onda fino a 9s.

Temperature in calo sia nei valori massimi che in quelli minimi (le minime più basse si avranno nel corso della serata).

Sulla costa: Min: +10/+14°C – Max: +14/+16°C

Nell’interno: Min: +4/+10°C – Max: +8/+14°C