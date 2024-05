Mezzanego (Genova) – Durante la notte appena trascorsa, una donna di 43 anni è stata trovata per strada in gravi condizioni di salute nel territorio comunale di Mezzanego.

E’ accaduto in via Capitano Francesco Gandolfo, nella frazione Prati di Mezzanego, intorno alle ore 5:00. Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118, intervenuti con l’automedica, l’ambulanza e l’elisoccorso, che ha trasportato la donna all’ospedale genovese di San Martino in codice rosso, quello di maggiore gravità.

I carabinieri giunti sul posto hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire quanto successo alla donna, che ha riportato diversi traumi. Al momento non è ancora chiaro del tutto quanto possa essere accaduto, ma l’ipotesi più probabile sembrerebbe quella del tentato suicidio.