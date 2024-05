Sestri Levante (Genova) – Nel corso della scorsa notte i vigili del fuoco sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di un incendio che si stava sviluppando nei pressi di un rudere abbandonato.

Una volta giunti sul posto, i pompieri hanno avviato le procedure per domare le fiamme, che sono state spente nel giro di poco tempo. A seguito di alcuni accertamenti, è emerso come l’incendio sia scoppiato a causa dell’acqua entrata all’interno di un contatore elettrico che non era stato disattivato.

Fortunatamente, non si registrano persone rimaste ferite o intossicate.