Si riuniranno a Genova, mercoledì 8 e giovedì 9 maggio gli stati generali del giornalismo digitale con “Glocal Comunicazioni” l’edizione ligure del festival del giornalismo digitale

Al centro congressi dell’Acquario di Genova convegni, incontri e tavole rotonde sul giornalismo digitale e le esperienze delle molte testate giornalistiche locali che ogni giorno raccontano le notizie della Liguria.

Nato nel 2012 dalla redazione di VareseNews, il Festival Glocal ha sempre avuto l’obiettivo di superare i confini del locale per abbracciare una prospettiva più globale.

“Glocal torna in Liguria – spiega Marco Giovannelli, presidente dell’associazione nazionale stampa online (ANSO) – È ancora vivo il ricordo delle tre giornate a Monterosso con il Parco Nazionale delle Cinque Terre quando al centro degli incontri c’era l’ambiente e la relazione con il mare. Da allora il festival è cresciuto molto ed è diventato punto di riferimento del giornalismo e della comunicazione digitale. Oltre venti edizioni – sottolinea Giovannelli – e quest’anno, oltre che all’Acquario a Genova, saremo in Veneto a H-farm, in Sicilia e a novembre a, come sempre, a Varese”.

La partecipazione e il supporto di Costa Edutainment all’evento Glocal, ospitato presso gli spazi dell’Acquario di Genova, nasce dalla volontà di contribuire al dibattito sempre più attuale sulla comunicazione che, intesa in senso ampio, è uno strumento potente che deve porsi obiettivi di divulgazione scientifica, inclusione sociale, crescita culturale e formazione professionale.

Grazie alla presenza e agli interventi di protagonisti di alto profilo del mondo del giornalismo, di esperti, divulgatori, amministratori e dei rappresentanti delle Associazione nazionale stampa online e degli editori, verranno affrontati e approfonditi molti temi: del giornalismo alla media reputation, della comunicazione aziendale e istituzionale alla divulgazione scientifica, senza trascurare le sfide poste dalla pubblicità, dai social network e dall’intelligenza artificiale.

L’obiettivo è fornire una comprensione olistica della comunicazione, mettendo a disposizione dei partecipanti le competenze tecniche necessarie per affrontare una varietà di tematiche. Nell’era digitale, infatti, comunicare significa navigare attraverso un oceano di simboli e messaggi da decifrare senza pregiudizi; ogni dettaglio può avere un impatto significativo, nel bene e nel male. Per questo occuparsi di comunicazione richiede spesso nuove competenze e una buona capacità di confrontarsi con il proprio territorio, ma anche con la realtà globalizzata.

Anche per questo l’Ordine dei Giornalisti e il Corso di laurea magistrale in Informazione ed editoria dell’Università di Genova, riconoscono i crediti formativi ai giornalisti e agli studenti che parteciperanno a “Glocal Comunicazioni”. Non di meno il Festival può essere un’occasione anche per chi non è del mestiere, ma che nutre un interesse per queste tematiche; la partecipazione, infatti, è libera e gratuita.

Questa iniziativa è organizzata da ANSO, in collaborazione con PressComm Tech, Costa Edutainment, Ogury, Outbrain, EXTE e Basi Comunicanti. Con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Ordine dei Giornalisti della Liguria e Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Genova.

Sul sito festivalglocal.it si può consultare il programma dettagliato