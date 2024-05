Arenzano (Genova) – Un sub di 60 anni è stato trasportato all’ospedale San Martino di Genova questa mattina dopo aver accusato un malore a seguito di un’immersione subacquea al relitto dell’Haven, la petroliera che naufragò l’11 aprile del 1991 causando la morte di cinque membri dell’equipaggio, oltre che la dispersione di diverse tonnellate di petrolio nelle acque liguri.

L’uomo è riuscito ad emergere dall’acqua in maniera autonoma ed è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118, che hanno deciso di trasportarlo al pronto soccorso genovese.

Il relitto si trova a circa 85 metri di profondità ed è il più grande relitto visitabile da subacquei in tutto il Mar Mediterraneo. Per la difficoltà dell’immersione, però, non è raro che possano accadere degli incidenti.