Castiglione Chiavarese (Genova) – Dopo le piogge degli ultimi giorni, una frana si è verificata nella località di Ciazze, nel territorio comunale di Castiglione Chiavarese, sulla strada statale 523.

Sulla carreggiata sono finiti alberi e massi. Fortunatamente, al momento dello smontamento non stava transitando alcun veicolo e non si registrano persone rimaste ferite o coinvolte.

La segnalazione è arrivata poco più tardi ai vigili del fuoco, che si sono portati sul posto. Dopo un primo sopralluogo e in attesa di altre verifiche che verranno effettuate nella giornata di oggi, la strada è stata chiusa al transito. Al momento, l’unico modo per raggiungere Castiglione e la Val di Vara è quello di passare dalla strada provinciale per Campegli.