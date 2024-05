Genova – Un corso gratuito per imparare le manovre salvavita che possono contribuire a fare la differenza tra vita e morte in caso di emergenza. Si terrà venerdì 10 maggio, a partire dalle 17, alla Casa Gavoglio che ospiterà la Croce Rossa.

I genitori, tanto per fare un esempio, potranno imparare come praticare la disostruzione pediatrica: si tratta di una manovra per salvare la vita ai bambini che, in maniera accidentale, ingeriscono dei corpi estranei (noccioline, caramelle, monete, pezzi di giocattoli ecc.).

La lezione è gratuita, ed è indicata per chi è a contatto quotidiano con bimbi e bimbe. I posti sono limitati: prenotate all’indirizzo email GENOVA.FORMAZIONE@LIGURIA.CRI.IT