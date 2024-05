Genova – Ancora un episodio di violenza all’ospedale Villa Scassi e l’Ugl chiede più sicurezza. Una guardia giurata in servizio nel Pronto soccorso del nosocomio genovese è stata aggredita da una persona in stato di alterazione da alcolici.

commentano Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute e Patrizia Napoleone, segretario regionale della Liguria dopo l’aggressione subita da una guardia giurata in servizio nel Pronto Soccorso del nosocomio di Sampierdarena. “L’addetto alla sicurezza era presente per vigilare e si è trovato improvvisamente a diventare vittima della furia di una donna in evidente stato di agitazione e sotto gli effetti dell’alcool. Serve isolare i cammini dei pronto soccorso predisponendo dei prefiltraggi, dotare questi passaggi di un sistema di videosorveglianza attivo 24 ore su 24. Affidare la sicurezza alle forze dell’ordine con l’apertura di presidi sempre aperti, dotare le accettazioni di pulsanti di allarme collegati direttamente con le centrali operative. Garantire la sicurezza deve essere una priorità assoluta per evitare, un domani, di diventare complici morali di atti scellerati”.