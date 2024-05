Genova – Un uomo è stato denunciato dalle forze dell’ordine dopo aver dato in escandescenze nel corso della mattinata di ieri nei pressi di un open-shop situato in via Gramsci. Il 36enne, che indossava un casco integrale e aveva con sé due coltelli, due cacciaviti e un paio di forbici, impediva ai clienti di entrare nel negozio e minacciava loro e altri passanti.

A quel punto è giunta una chiamata alle forze dell’ordine, che pochi minuti più tardi sono giunte sul posto.

Alla vista degli agenti il 36enne ha iniziato a colpirli con calci e pugni, prima di essere fermato e immobilizzato a fatica. Per lui è scattata la denuncia.