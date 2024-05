Il mare della Liguria gode di buona salute e lo certifica il primo giro effettuato dai tecnici dell’Arpal per il monitoraggio delle acque di balneazione, i cosiddetti campionamenti pre-sampling, in vista della stagione balneare 2024 ufficialmente iniziata il 1° maggio.

Su 381 punti di campionamento, solo uno è risultato non conforme alla balneazione e si trova alla Foce Torrente Steria a Cervo, mentre due punti – a Bordighera (Depuratore e Foce Torrente Borghetto) e una parte del tratto di costa di Sanremo – sono soggetti a divieto cautelativo di balneazione parziale o totale perché, al momento, c’è attiva un’ordinanza preventiva.

I punti di campionamento di quest’anno sono 381, uno in meno rispetto alla scorsa stagione, e si distribuiscono in un arco costiero balneabile di quasi 370 chilometri.

Ai fini della balneabilità vengono valutati, per ogni punto, due parametri microbiologici rilevati, Escherichia coli ed Enterococchi intestinali, entrambi indicatori di contaminazione fognaria. Per la seconda estate il responso arriverà dopo solo 24 ore di tempo tecnico analitico.

Da oggi parte il regolare campionamento in stagione e si procede secondo il calendario fissato in precedenza e trasmesso al Ministero, che prevede controlli una volta al mese per tutte le zone e due volte al mese per le zone classificate scarse o sufficienti.

Arpal aggiornerà sui cambiamenti di stato dei punti di monitoraggio e le informazioni verranno pubblicate.