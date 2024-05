La perturbazione che ha portato maltempo sulla Liguria, con piogge e temporali, si sta allontanando verso levante lasciando spazio a condizioni di variabilità per il fin settimana con ampie schiarite e basso rischio di pioggia.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 3 Maggio 2024

Al mattino cielo sereno quasi ovunque a parte qualche nube in prevalenza medio-alta ai lati della regione. Nel pomeriggio qualche rovescio possibile sulle testate di Val Trebbia e Aveto unitamente alle Alpi Liguri, in attenuazione in serata; sul resto della Liguria cielo in prevalenza poco nuvoloso.

Venti deboli da nord al mattino, in rotazione a sud-ovest in giornata.

Mare molto mosso per onda lunga da sud-ovest al mattino, in lento calo durante la giornata.

Temperature in calo nei valori minimi, in aumento le massime

Sulla costa temperature minime tra +9/+12°C – Max: +18/+21°C

Nell’interno temperature minime tra +0/+5°C – Max: 13/+17°C