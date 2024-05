Sono 13 gli agenti premiati oggi da Regione Liguria, in occasione della “Giornata regionale della Polizia Locale” per essersi distinti per meriti speciali nel corso del 2023. La cerimonia di consegna, a cui ha partecipato il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti e l’assessore alla Sicurezza di Regione Liguria Alessio Piana, è stata preceduta in piazza De Ferrari dal passaggio in rassegna del picchetto d’onore del Corpo della Polizia Locale di Genova e le bandiere dei Corpi di Polizia Locale dei comuni capoluogo di provincia.

“Quella di oggi è una giornata importante, che celebra il fondamentale lavoro che le forze di polizia fanno per le nostre comunità, perché la sicurezza nelle nostre città è propedeutica alla crescita, allo sviluppo e alla convivenza civile – spiega il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -. Credo che l’integrazione tra i vari corpi e il lavoro fatto in questi anni per costruire un sistema di sicurezza a 360 gradi, che va dalla video sorveglianza alle pattuglie congiunte, sia di grande rilevanza, anche se spesso si dà per scontato”.

“Per ricordare il valore dei nostri agenti nel garantire la sicurezza urbana e il decoro delle nostre città, Regione Liguria ha istituito nel 2018 la ‘Giornata regionale della Polizia Locale’. Un momento importante, non solo per ringraziare chi si è maggiormente distinto nel corso dell’anno, ma anche per consolidare il senso d’appartenenza con la cittadinanza – sottolinea l’assessore regionale alla Sicurezza Alessio Piana – Recentemente abbiamo presentato il report dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza con cui abbiamo analizzato l’informazione statistica riferita alla commissione di reati e alle loro caratteristiche e dinamiche nel tempo. Elementi che ci devono aiutare, da un lato a monitorare la situazione anche in considerazione delle differenze tra centri urbani ed entroterra, dove i vigili sono considerati un presidio sociale irrinunciabile; dall’altro a mettere nelle condizioni migliori possibili il personale in servizio. Da quest’anno, inoltre – aggiunge l’assessore -, abbiamo deciso di far convergere all’interno della stessa cerimonia la consegna degli elogi a quegli agenti che hanno saputo garantire i diritti dei più fragili. Un ulteriore segnale di attenzione verso chi, con il proprio lavoro, permette ai meno fortunati di vivere quotidianamente alla pari”.

“Giornata importante per valorizzare il lavoro di donne e uomini della Polizia Locale, quotidianamente impegnati nella sicurezza cittadina, non solo come vigili urbani, ma come agenti veri e propri – afferma il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei -. In questo senso l’occasione odierna è opportuna per ribadire, da un lato la necessità di cambiare la legge quadro dell’86, ancora troppo indietro a livello nazionale, e dall’altra l’augurio che sempre più comuni aderiscano alla dotazione di taser, sperimentata con successo alla Spezia”.

Queste le onorificenze:

Polizia Locale di Genova

Premiato il Nucleo Fasce Deboli, organo dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza “di genere” e domestica che nasce nel 2023 dall’esigenza di rafforzare la lotta agli atti persecutori e ai maltrattamenti in famiglia. Nei primi mesi della sua operatività ha: trattato 234 fascicoli di indagine, deferito all’Autorità Giudiziaria ben 120 persone indagate in quanto resesi responsabili di comportamenti persecutori o maltrattamenti, ottenuto l’applicazione di misure cautelari tra cui quella del “braccialetto elettronico”. Il Comitato ha approvato il conferimento delle onorificenze agli operatori del Nucleo Fasce Deboli per “aver realizzato progetti innovativi, accrescendo il prestigio della categoria o dell’ente”. Fra le attività più ‘pragmatiche’ segnalate: l’attività investigativa che ha portato in carcere un uomo per plurimi e reiterati atti persecutori nei confronti dell’ex compagna e l’arresto di un giovane 27enne, autore di gravi vessazioni nei confronti dell’anziano padre, al quale estorceva denaro da impiegare nel gioco d’azzardo. Premiati i membri che costituiscono il Nucleo Fasce Deboli: Primo Comm. Emiliano Anania (coordinatore), Comm. Elisa Frau (responsabile del Nucleo), Vice Comm. Sonia Gazzolo, Ag. Scelto Roberto Siddi, Ag. Aurora Tornabene.

Polizia Locale della Spezia

Premiati due operatori del Comando di Polizia Locale della Spezia che si sono distinti per le attività di soccorso a minori maltrattati e di tutela ambientale. In particolare, il Vice Comm. Michela Colombo accertava il maltrattamento fisico e psicologico subito tra le mura domestiche da due fratellini (di 11 e 13 anni) di nazionalità cinese, che vagavano soli per strada. L’operatrice riusciva a percepire la gravità della situazione in cui versavano i minori, cogliendo sin da subito elementi riconducibili a percosse inferte e una criticità psicologica di entrambi. Le indagini si sono concluse con la denuncia della madre per il reato di maltrattamenti in famiglia. Nel secondo caso, l’indagine portata avanti dal vice Comm. Michele Paganini, in sinergia con i Carabinieri Forestali della Spezia e coordinata dalla Procura della Repubblica della Spezia, ha permesso di identificare e denunciare all’Autorità Giudiziaria i componenti di una vera e propria organizzazione criminale dedita al traffico illecito di rifiuti, che gestiva una discarica abusiva a cielo aperto nella parte est della città.

Polizia Locale di Rapallo

Onorificenza al Fulvio Berlingeri e a Marco Tassara Dellacasa, operatori del Comando di Polizia Locale di Rapallo, distintisi per spirito di iniziativa e spiccata professionalità, nell’ambito di un’attività a soccorso a favore di un cittadino in pericolo, che veniva aggredito con un grosso coltello da cucina. In particolare, l’aggressore è stato bloccato dagli agenti dopo un concitato inseguimento a piedi ed una cruenta colluttazione.

Polizia Locale di Savona

Premiati il Vice Comm. Francesco Ferba, il Vice Comm. Matteo Lai e l’Ag. Silvia Venturino per aver portato alla luce una torbida vicenda che coinvolgeva un soggetto anziano, incapace di intendere e di volere, oggetto delle attenzioni di due donne che, dietro la parvenza di amicizia e solidarietà, celavano mire egoistiche e profittatrici. L’agire degli operatori è stato connotato da una particolare sagacia nel saper cogliere spunti investigativi da situazioni apparentemente banali.

Polizia Locale di Ventimiglia

Premiato Alessandro Quaranta per essersi distinto nell’attività di soccorso durante un incendio sviluppatosi all’interno di un’attività commerciale. In particolare, l’agente, accortosi della presenza in prossimità dell’interno del locale di una persona in difficoltà e in palese stato confusionale, intossicata dal fumo ed ustionata in varie zone del corpo, ne favoriva l’uscita consentendo alla stessa di ricevere le adeguate cure.

Inseriti quest’anno, nell’ambito della Giornata regionale della Polizia Locale, gli elogi – decisi dalla Consulta Regionale Handicap istituita con la legge regionale 19/1994 – a favore degli agenti di Polizia Locale che si sono distinti nella tutela dei diritti delle persone disabili, in particolar modo vigilando sul corretto utilizzo del Cude (Contrassegno Unificato Disabili Europeo), sui posteggi dedicati, sugli attraversamenti pedonali e, più in generale, sulle strutture che garantiscono la mobilità delle persone disabili.

Diciotto gli elogi consegnati: 3 per il Comando di Polizia Locale di Chiavari (Ag. Francesco Longinotti, Ag. Alessio Perego, Ag. Andrea Tridico), 3 per il Comando di Polizia Locale di Sanremo (Ag. Federica Giorlando, Ag. Francesca Londri, Ag. Scelto Giancarlo Savini Lunghi Gatti), 6 per il Comando di Polizia Locale di Savona (Ag. Davide Boagno, Ag. Federico Lanfranconi, Ag. Daniele Mandirola, Ag. Fabrizio Tripodi, Ag. Silvia Venturino, Ag. Emanuele Vitiello), 4 per il Comando di Polizia Locale della Spezia (Ag. Andrea Casto, Ag. Valentina Figoli, Ag. Luca Paradisi, Ag. Lorenzo Sansica) e 2 per Genova (Assistente Eros Zanini, Sovrintendente Capo Ugo Forcieri).